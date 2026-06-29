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Francoforte: seduta molto difficile per HeidelbergCement

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: seduta molto difficile per HeidelbergCement
Si muove in perdita la compagnia del cemento tedesca, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,53% sui valori precedenti.
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