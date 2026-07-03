New York: profondo rosso per Corning

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di vetri speciali e ceramiche , che perde terreno, mostrando una discesa del 10,81%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Corning , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Corning . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 216 USD, con il supporto più immediato individuato in area 185,6. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 174,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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