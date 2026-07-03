New York: profondo rosso per Corning
(Teleborsa) - Pressione sul produttore di vetri speciali e ceramiche, che perde terreno, mostrando una discesa del 10,81%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Corning, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Corning. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 216 USD, con il supporto più immediato individuato in area 185,6. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 174,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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