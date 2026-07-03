Oro, JP Morgan: prezzi deboli ora, rimbalzo in arrivo

(Teleborsa) - JP Morgan ritiene che una domanda più fiacca proveniente da alcuni dei principali settori di consumo e la rinnovata sensibilità dell’oro ai rendimenti reali potrebbero mantenere i prezzi in una fase laterale nel breve periodo.



Nonostante ciò, la banca prevede una ripresa nella seconda metà del 2026, con una stima di prezzo medio pari a circa 4.300 dollari per oncia nel terzo trimestre e 4.500 dollari per oncia nel quarto trimestre.



JP Morgan ha inoltre confermato una visione positiva di lungo periodo, affermando che l'oro potrebbe continuare a salire nel 2027 grazie agli acquisti delle banche centrali e alla domanda fisica, sostenuti da fattori strutturali che favoriscono l’accumulazione del metallo prezioso.

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