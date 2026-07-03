PLATINUM del 2/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 luglio
Seduta decisamente positiva per il metallo bianco-argenteo, che ha terminato in rialzo dell'1,69%.
Lo status tecnico di medio periodo del platino rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 1.652, mentre i supporti sono stimati a 1.571,5. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 1.732,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)