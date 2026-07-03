Prysmian sostenuta da rialzo TP di Barclays e JPMorgan, chiave il business delle Digital Solutions

(Teleborsa) - Sul listino milanese in evidenza Prysmian sostenuta dalle view positive degli analisti, con JPMorgan e Barclays che hanno alzato il target price e confermato il giudizio Overweight.



In dettaglio, gli analisti di JPMorgan hanno alzato il proprio obiettivo di prezzo sul titolo a 190 euro da 170 euro, riflettendo le stime sugli utili più elevate. La banca ha rivisto al rialzo le previsioni di EBITDA rettificato per Prysmian per il 2026 e il 2027 rispettivamente del 3% e del 5%, sulla base di un aggiornamento delle stime relative alle Digital Solutions che incorpora il potenziale rialzo derivante dai prezzi più elevati della fibra. JPMorgan prevede ora un EBITDA rettificato 2026 di 2,89 miliardi di euro, leggermente al di sotto del limite inferiore della guidance a medio termine 2028 della società, pari a 2,95 ,miliardi, e al di sopra dell’intervallo di guidance di 2,625-2,755 miliardi.



Prysmian pubblicherà i risultati del secondo trimestre il 30 luglio. Per questo periodo, JPMorgan prevede una crescita organica del 6,7% e un EBITDA rettificato di 713 milioni, rispetto ai 605 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente.



Dal canto suo Barclays ha alzato il target price a 161 euro dal precedente 147 euro. Gli analisti scrivono che i trend di domanda sottostanti rimangono solidi nei settori Grid, Trasmissione e fibra/ottica. Essi si concentrano in particolare su quest'ultimo, "in previsione di un'attenuazione dei prezzi e di potenziali importanti contratti con i fornitori di servizi cloud", che si aspettano prima della pubblicazione dei risultati del secondo trimestre.



Per la banca, l'aspetto principale dei risultati è il business Digital Solutions (DS), "in previsione dell'annuncio da parte di Prysmian del suo primo contratto per la fibra ottica con un fornitore di servizi cloud". Il broker prevede un valore di circa 5 miliardi di dollari per un contratto a lungo termine e lo considera "fondamentale per una rivalutazione del titolo".



Nel complesso, Barclays prevede un trimestre positivo che "comporterà la necessità per il management di aumentare le previsioni". Intanto la banca ha rivisto al rialzo la guidance sull'EBITDA: da 2,625-2,775 miliardi di euro, con un valore medio della nuova guidance prevista superiore di circa il 2,5% rispetto alle stime degli analisti. Gli analisti hanno aumentato le stime sull'EBITDA rettificato per il periodo 2026-2028 dell'1-2%, principalmente per tenere conto della maggiore domanda e dei prezzi più favorevoli nel settore DS.











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