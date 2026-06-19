Prysmian, ancora denaro sul titolo (+3,3%) in vetta al Ftse Mib
(Teleborsa) - Ancora denaro sulle azioni Prysmian che guadagnano il 3,3% a 152,65 euro, guidando il Ftse Mib (+0,7%), dopo aver chiuso ieri in rialzo dell'1,2%.
Una performance che si registra in un contesto che continua a beneficiare delle prospettive positive sull'intelligenza artificiale, alimentando gli acquisti sui titoli delle aziende che forniscono le infrastrutture utili a questa evoluzione tecnologica.
A livello comparativo su base settimanale, il trend del gruppo specializzato nella produzione di cavi evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Prysmian rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo dell'azienda produttrice di cavi classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 155,8 Euro e primo supporto individuato a 148,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 162,9.
```