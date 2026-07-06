Analisi Tecnica: EUR/YEN del 5/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 luglio
Giornata fiacca per il cambio Euro / Yen, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,04%.
Il quadro tecnico dell'Euro contro Yen giapponese suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 184,173 con tetto rappresentato dall'area 184,903. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 183,837.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)