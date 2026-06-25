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Borsa: Modesto recupero per Londra, in aumento dello 0,65%

Il FTSE 100 termina le contrattazioni a 10.529,89 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Londra, in aumento dello 0,65%
Londra conclude in progresso dello 0,65%, archiviando la sessione a 10.529,89 punti.
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