Chipotle Mexican Grill, quotazioni in calo a New York
(Teleborsa) - Pressione sulla società specializzata nella gestione di fast food, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,44%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Chipotle Mexican Grill rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'esame di breve periodo di Chipotle Mexican Grill classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 34,86 USD e primo supporto individuato a 33,28. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 36,43.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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