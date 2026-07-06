Chipotle Mexican Grill, quotazioni in calo a New York

(Teleborsa) - Pressione sulla società specializzata nella gestione di fast food , che perde terreno, mostrando una discesa del 4,44%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Chipotle Mexican Grill rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





L'esame di breve periodo di Chipotle Mexican Grill classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 34,86 USD e primo supporto individuato a 33,28. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 36,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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