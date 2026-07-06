d’Amico International Shipping, nuovo contratto di time charter biennale a nolo giornaliero elevato

(Teleborsa) - d’Amico International Shipping (DIS), società leader a livello internazionale nel trasporto marittimo, specializzata nel mercato delle

navi cisterna, rende noto che la propria controllata operativa d’Amico Tankers d.a.c. (Irlanda) (“d’Amico Tankers”) ha sottoscritto un nuovo contratto di time charter con una oil major per una delle sue navi MR2, a un nolo giornaliero altamente profittevole e per una durata di due anni.



A seguito della sottoscrizione di questo accordo, DIS stima la seguente copertura a tariffa fissa: H2 2026: 53% dei giorni nave di DIS fissati a un nolo medio TCE di circa US$ 23,700/giorno; FY 2027: 27% dei giorni nave di DIS fissati a un nolo medio TCE di circa US$ 23,751/giorno; FY 2028: 2% dei giorni nave di DIS fissati a un nolo medio TCE di circa US$ 25,639/giorno.



Carlos di Mottola, Amministratore Delegato di d’Amico International Shipping, ha dichiarato: "Sono lieto di annunciare questo accordo con una delle più importanti oil major a livello mondiale, a un nolo giornaliero estremamente interessante e per una durata relativamente lunga. Questo contratto è in linea con la nostra attuale strategia commerciale, che mira a cogliere selettivamente interessanti opportunità nel mercato dei time charter, rafforzando la visibilità dei nostri risultati nel lungo periodo, pur mantenendo un'esposizione al mercato spot, che è previsto rimanere solido anche nei prossimi trimestri. Questo accordo mette inoltre in evidenza la qualità della nostra flotta, delle nostre procedure operative e, soprattutto, la dedizione e la professionalità dei nostri team di bordo e di terra, consentendoci di soddisfare gli elevati standard richiesti da alcuni dei più importanti noleggiatori a livello mondiale. Inoltre, il livello del nolo e la durata relativamente lunga di questo contratto, sono indicativi delle favorevoli prospettive di medio termine per il mercato delle product tanker".

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