Energia: accordo ENEA - Exergon Ventures su nucleare avanzato e tecnologie per transizione energetica

(Teleborsa) - ENEA ed Exergon Ventures - fondo di venture capital specializzato in deep-tech per la transizione energetica - hanno siglato un accordo di collaborazione quinquennale per valorizzare le sinergie tra ricerca e investimenti tecnologici nei settori dell’energia e, in particolare, del nucleare avanzato, attraverso scambio di competenze e conoscenze specialistiche e attività congiunte di scouting scientifico e tecnologico.



Più nello specifico, l’intesa si concentrerà prevalentemente sulle tecnologie nucleari a fissione di nuova generazione: reattori modulari di piccola taglia SMR (Small Modular Reactor) con tecnologia LWR (Light Water Reactor – reattori ad acqua leggera), che si collocano tra la III e la III+ Generazione; reattori modulari avanzati di IV generazione AMR (Advanced Modular Reactor), che presentano innovazioni nei sistemi di raffreddamento e nel combustibile per garantire maggior efficienza, sicurezza e sostenibilità e offrire nuove applicazioni, tra cui la cogenerazione e la produzione di idrogeno.



La collaborazione tra ENEA ed Exergon in futuro potrà essere estesa anche ad altri settori tecnologici ed energetici di interesse, valorizzando ulteriori opportunità di innovazione, trasferimento tecnologico e sviluppo industriale.



"ENEA mette a disposizione la propria competenza nell'identificare e valutare le tecnologie emergenti a maggiore impatto per il sistema energetico e industriale del Paese, contribuendo a orientare gli investimenti verso soluzioni innovative in grado di rafforzare la competitività nazionale, accelerare la transizione energetica e sostenere lo sviluppo di filiere tecnologiche strategiche del settore energetico e in particolare, del nucleare", ha dichiarato Alessandro Dodaro, Direttore del Dipartimento Nucleare di ENEA.



"La rinascita del nucleare in Europa richiede un forte allineamento tra ricerca, industria e investimenti. Attraverso questa collaborazione con ENEA, Exergon Ventures intende contribuire a colmare il divario tra innovazione scientifica e sviluppo industriale, favorendo l’emergere di nuove tecnologie e nuove filiere strategiche. In un contesto di crescente attenzione alla sicurezza energetica, alla competitività industriale e alla decarbonizzazione, riteniamo che il nucleare avanzato - dagli SMR agli AMR di IV generazione - possa svolgere un ruolo fondamentale nel futuro mix energetico europeo. Come fondo di venture capital specializzato nelle tecnologie energetiche di frontiera, il nostro obiettivo è identificare e sostenere gli imprenditori e i team scientifici più promettenti, accompagnandoli nel percorso che porta dalla ricerca al mercato", ha dichiarato Giuseppe Sangiovanni, Partner di Exergon Ventures.

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