Moderati guadagni a Wall Street, corrono i titoli tech con Micron +12%

(Teleborsa) - Andamento positivo a Wall Street, con il Dow Jones
che sale dello 0,65% a 52.187 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500
avanza in maniera frazionale, arrivando a 7.400 punti.
In netto miglioramento il Nasdaq 100
(+1,68%); sulla parità l'S&P 100
(+0,19%).
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti beni industriali
(+1,94%), informatica
(+1,28%) e sanitario
(+1,15%). Nel listino, i settori telecomunicazioni
(-1,89%), beni di consumo secondari
(-1,15%) e beni di consumo per l'ufficio
(-0,53%) sono tra i più venduti.
Il sentiment beneficia dei segnali positivi giunti dai conti ben oltre le attese e delle ottime previsioni di Micron Technology
che hanno rafforzato la fiducia nel settore dell'intelligenza artificiale, con il mercato ulteriormente sostenuto da dati che mostrano un'economia solida
e un'inflazione in linea con le aspettative
.
Nel dettaglio, la multinazionale statunitense che produce diverse tipologie di dispositivi a semiconduttore
, ha chiuso il terzo trimestre dell'anno fiscale 2026
(terminato il 28 maggio 2026) con ricavi pari a 41,46 miliardi di dollari
, rispetto ai 23,86 miliardi di dollari del trimestre precedente e ai 9,30 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno scorso. Il dato ha superato di gran lunga le stime di 35,85 miliardi di dollari degli analisti.
La società prevede poi un utile per azione rettificato nel quarto trimestre
pari a 31 dollari, con una variazione di più o meno 1 dollaro, rispetto alle stime di 25,84 dollari per azione, e un fatturato di 50 miliardi di dollari, con una variazione di più o meno 1 miliardo di dollari, rispetto alle stime di 43,58 miliardi di dollari.
Dalla fitta agenda macro odierna, è stata rivista al rialzo la crescita dell'economia statunitense
nel 1° trimestre del 2026
con il PIL salito del 2,1%
su base trimestrale, rispetto al +1,6% della seconda stima e contro il +0,5% del trimestre precedente. Il PCE price index
, una misura dell'inflazione, si attesta al 4,1% annuo (dal 3,8%), mentre l'indice PCE core, come previsto, registra un +3,4% rispetto al +3,3% precedente.
Sull'azionario, ottime performance per i titoli tech a partire dalla già citata Micron
(+12,2%), oltre a BlackBerry
(+18,4%) anch'essa dopo i conti
oltre le attese.