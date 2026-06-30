Kering a tinte rosse dopo monito di Barclays: previsioni aziendali "sempre più irraggiungibili"

(Teleborsa) - Seduta pesante per Kering , che alla Borsa di Parigi perde oltre il 5% dopo i commenti cauti del management, durante una call con gli analisti tenuta dal gruppo del lusso in vista dell'approvazione della semestrale a fine luglio, che hanno alimentato le preoccupazioni sulle prospettive a breve termine.



A valle della conference, Barclays ha affermato che le previsioni dell'azienda appaiono "sempre più irraggiungibili".



Secondo gli analisti, Gucci - la quota principale della redditività di Kering - nel secondo trimestre registrerà ricavi in calo del 5%, solo un "leggero miglioramento sequenziale" dal -8% del primo trimestre e denotando il perdurare di un momentum negativo per il marchio. La banca stima ricavi di Gucci pari a 1,35 miliardi di euro per il trimestre, con l’Asia Pacifico e l'Europa in calo a doppia cifra rispettivamente del 11% e del 10%, solo parzialmente compensati dalla crescita attesa in Nord America (+8%). E Barclays si aspetta che Gucci chiuda a -3% per l’intero 2026.



Più confortante la dinamica dei margini. Gli analisti infatti si aspettano che nel primo semestre l'EBIT margin di Gucci aumenti di 30 punti base su base annua al 16,3%, sostenuto dai tagli ai costi piuttosto che dalla ripresa dei ricavi. A livello di gruppo, tuttavia, essi prevedono un EBIT margin in calo di 36 punti base al 12%.



Il leggero miglioramento dei margini ha portato il broker a correggere al rialzo del 2-3% delle stime di utile per azione per il periodo 2026-2028, anche se le previsioni sui ricavi rimangono contenute.



























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