SAP, seduta difficile dopo taglio delle stime da Goldman Sachs

Costi hardware più elevati nella seconda metà dell’anno

(Teleborsa) - In calo di oltre il 4% il titolo SAP dopo che Goldman Sachs ha ridotto le previsioni sui margini per il colosso tedesco del software in vista dei risultati del secondo trimestre (23 luglio). Alla base delle modifiche, i costi hardware più elevati nella seconda metà dell’anno.



La banca d'affari, pur confermando il rating Buy sostenuto da un ciclo produttivo guidato dall’intelligenza artificiale, ha abbassato la stima del margine lordo per la seconda metà del 2026 al 72,8% dal 73,3%. La revisione ha anche spinto la previsione di crescita dell’EBIT annuale verso la metà inferiore del range di guidance di SAP, intorno al 15% su base annua escludendo gli effetti valutari, rispetto a una stima precedente di circa il 16%.



Secondo gli analisti, le due acquisizioni in corso — Dremio e Prior Labs — dovrebbero avere un impatto trascurabile sui ricavi, ma comporterebbero una modesta diluizione dei margini. "Tuttavia, l’azienda prevede di assorbire questi effetti grazie a efficienze sui costi in altre aree", hanno aggiunto.



Goldman Sachs ha lasciato invariate le ipotesi di crescita organica del cloud current backlog (CCB), mantenendo la stima per il secondo trimestre a una crescita organica del 23,5% su base annua escludendo gli effetti valutari. Alzata leggermente, invece, la previsione del CCB reported per l'intero 2026 (FY26) per incorporare la recente acquisizione di Reltio, che aggiunge circa 80 punti base alla crescita, portando la stima headline della crescita del CCB nel secondo trimestre al 24,8% escludendo gli effetti valutari.



Gli analisti hanno anche segnalato che un cliente mediorientale dovrebbe ridurre progressivamente la propria attività nei prossimi trimestri, il che peserà sulla crescita dei ricavi cloud nel secondo trimestre.



Guardando più avanti, gli analisti hanno notato segnali incoraggianti con un miglioramento della pipeline. La visione costruttiva a lungo termine è rimasta invariata.



Confermato il prezzo obiettivo a 230 euro, ridotto leggermente il target sull’ADR a 265 da 271 dollari per riflettere i movimenti valutari.







(Foto: SAP)

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