Francoforte: nuovo spunto rialzista per Flatexdegiro

(Teleborsa) - Balza in avanti Flatexdegiro , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,64%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Flatexdegiro evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Flatexdegiro rispetto all'indice.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 37,93 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 36,39. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 35,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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