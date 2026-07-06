Francoforte: calo per Continental

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto , che presenta una flessione dell'1,87% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Continental rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le implicazioni di breve periodo del produttore di pneumatici sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 75,67 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 73,47. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 77,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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