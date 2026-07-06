Debole Continental dopo il downgrade di Kepler

(Teleborsa) - Seduta in rosso per il produttore tedesco di pneumatici dopo che Kepler Cheuvreux
ha declassato il titolo Continental a Hold da Buy
, alzando al contempo il target price a 80 euro da 75 euro
.
L'aggiornamento segue la conferma da parte di Continental, avvenuta nel fine settimana, della vendita della divisione ContiTech
a Lone Star Funds per un valore d’impresa di 4 miliardi di euro, più eventuali earn-out legati alle performance fino a 250 milioni negli anni successivi. L’operazione è in linea con il comunicato ad hoc di Continental e con le precedenti indiscrezioni
di stampa.
Kepler ha scritto che la cessione "rappresenta il passo finale della trasformazione di Continental, avviata alcuni anni fa, e l’ultimo grande catalizzatore per il titolo
".
Con questo catalizzatore ormai realizzato, la banca d’affari ha spostato la propria base di valutazione al 2027 e ha abbassato il rating a Hold, sostituendo Continental con Michelin
— con giudizio Buy e TP di 40 euro — nella sua lista dei titoli preferiti.