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Debole Continental dopo il downgrade di Kepler

Cessione ContiTech "ultimo grande catalizzatore per il titolo"

Finanza, Trasporti, Consensus
Debole Continental dopo il downgrade di Kepler
(Teleborsa) - Seduta in rosso per il produttore tedesco di pneumatici dopo che Kepler Cheuvreux ha declassato il titolo Continental a Hold da Buy, alzando al contempo il target price a 80 euro da 75 euro.

L'aggiornamento segue la conferma da parte di Continental, avvenuta nel fine settimana, della vendita della divisione ContiTech a Lone Star Funds per un valore d’impresa di 4 miliardi di euro, più eventuali earn-out legati alle performance fino a 250 milioni negli anni successivi. L’operazione è in linea con il comunicato ad hoc di Continental e con le precedenti indiscrezioni di stampa.

Kepler ha scritto che la cessione "rappresenta il passo finale della trasformazione di Continental, avviata alcuni anni fa, e l’ultimo grande catalizzatore per il titolo".

Con questo catalizzatore ormai realizzato, la banca d’affari ha spostato la propria base di valutazione al 2027 e ha abbassato il rating a Hold, sostituendo Continental con Michelin — con giudizio Buy e TP di 40 euro — nella sua lista dei titoli preferiti.
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