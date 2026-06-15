Francoforte: risultato positivo per Continental

(Teleborsa) - Avanza la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto , che guadagna bene, con una variazione del 2,85%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Continental mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,27%, rispetto a +1,23% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Lo status tecnico del produttore di pneumatici è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 74,79 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 73,99. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 75,59.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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