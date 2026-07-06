Francoforte: in bella mostra Gerresheimer

(Teleborsa) - Protagonista la società di packaging , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,98%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Gerresheimer più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, il produttore di contenitori è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 30,02 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 28,14. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 31,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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