Francoforte: in bella mostra Gerresheimer
(Teleborsa) - Protagonista la società di packaging, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,98%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Gerresheimer più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, il produttore di contenitori è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 30,02 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 28,14. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 31,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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