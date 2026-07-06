Francoforte: in calo Hochtief

(Teleborsa) - Rosso per la big tedesca delle costruzioni , che sta segnando un calo del 2,32%.



La tendenza ad una settimana di Hochtief è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Nel breve periodo, il colosso delle costruzioni presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 494,9 Euro e supporto a 483,9. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 505,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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