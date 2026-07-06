Francoforte: in calo Hochtief
(Teleborsa) - Rosso per la big tedesca delle costruzioni, che sta segnando un calo del 2,32%.
La tendenza ad una settimana di Hochtief è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nel breve periodo, il colosso delle costruzioni presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 494,9 Euro e supporto a 483,9. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 505,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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