Francoforte: andamento negativo per Hochtief

(Teleborsa) - Sottotono la big tedesca delle costruzioni , che passa di mano con un calo del 3,26%.



L'andamento di Hochtief nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico del colosso delle costruzioni suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 449,7 Euro con tetto rappresentato dall'area 466,9. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 442,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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