Londra: brillante l'andamento di BAE Systems

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l' azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio , che tratta in utile del 2,04% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di BAE Systems evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso BAE Systems rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di BAE Systems classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 20,4 sterline e primo supporto individuato a 19,95. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 20,86.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```