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Londra: performance negativa per Fresnillo

Migliori e peggiori, In breve
Londra: performance negativa per Fresnillo
Seduta in ribasso per il leader mondiale dell'argento, che mostra un decremento del 2,19%.
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