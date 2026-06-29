Milano 15:16
51.299 +0,07%
Nasdaq 26-giu
29.118 0,00%
Dow Jones 26-giu
51.876 -0,09%
Londra 15:16
10.505 -0,03%
Francoforte 15:15
24.712 +0,16%

Londra: calo per Fresnillo

Migliori e peggiori, In breve
Londra: calo per Fresnillo
Ribasso per il leader mondiale dell'argento, che presenta una flessione dell'1,99%.
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