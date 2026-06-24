Milano 15:57
51.655 -0,71%
Nasdaq 15:58
29.388 +0,14%
Dow Jones 15:58
51.737 +0,14%
Londra 15:57
10.451 +0,21%
Francoforte 15:58
24.658 -0,95%

Londra: in calo Fresnillo

Migliori e peggiori, In breve
Londra: in calo Fresnillo
Retrocede il leader mondiale dell'argento, con un ribasso del 2,00%.
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