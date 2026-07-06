Madrid: andamento sostenuto per Indra

(Teleborsa) - Scambia in profit la multinazionale spagnola operante nel settore IT , che lievita dell'1,94%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' Ibex 35 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Indra rispetto all'indice di riferimento.





Le tendenza di medio periodo dell' azienda spagnola leader nel campo dell'IT si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 52,84 Euro. Supporto stimato a 51,82. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 53,86.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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