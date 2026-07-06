Madrid: brillante l'andamento di Amadeus IT

(Teleborsa) - Balza in avanti l' azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,43%.



L'andamento di Amadeus IT nella settimana, rispetto all' Ibex 35 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Amadeus IT , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 51,72 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 52,7 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 51,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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