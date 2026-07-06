Manager e imprese in Corsica per la III edizione di Campus École The Skill

La summer school su comunicazione, leadership, crisi e reputazione con Valducci, Cantoni, Del Vigo, Alleva

(Teleborsa) - Si è appena conclusa, nella regione della Haute-Corse, nel cuore della Costa Verde, la terza edizione di Campus École The Skill, Summer School ideata da Andrea Camaiora, CEO di The Skill Group, che riunisce manager, professionisti e protagonisti del mondo delle istituzioni e delle imprese in un percorso di formazione dedicato ai temi della comunicazione, del crisis e reputation management e della leadership.



L’edizione 2026, iniziata giovedì 2 e terminata domenica 5 luglio, ha coinvolto professionisti e figure interne alle organizzazioni interessati a rafforzare le proprie competenze strategiche e a sviluppare nuove capacità.



Nel tempo, l’appuntamento è diventato un punto di riferimento per organizzazioni e grandi aziende, tra cui Max Mara, Fasi, Deloitte, Sogin, Novartis, MBDA e Aiop, grazie a una formula che unisce formazione di alto livello, confronto diretto con docenti e ospiti, networking e un’impostazione da vacanza-studio. Una scelta che conferma anche la volontà delle imprese di investire sui propri talenti, offrendo loro occasioni di crescita professionale e di welfare aziendale.



"Le giornate alternano lezioni teoriche e pratiche, simulazioni operative e momenti di confronto informale, in un contesto pensato per favorire apprendimento, relazione e concentrazione. Un’esperienza di formazione ‘les pieds dans l’eau’, che unisce ogni giorno diverse ore dedicate anche al tempo libero, allo sport e allo yoga. Ci conforta vedere che questa esperienza ha suscitato interesse e partecipazione anche da parte dei nostri cugini francesi", spiega il CEO di The Skill, Andrea Camaiora.



Tra i docenti e gli ospiti Mario Valducci (presidente Invimit SGR e amministratore delegato Fintecna), il penalista Guido Carlo Alleva (founding partner Alleva & Associati), il giornalista Francesco Maria Del Vigo (vicedirettore delle testate Il Giornale e Moneta), la filosofa Valeria Cantoni Mamiani (docente universitaria, fondatrice Leading by Heart), l’ex vice presidente della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai Giorgio Lainati, Daniele Damele (presidente Fasi) e Antonio Sciuto (cofounder & CEO ELAI).



Il programma ha affrontato alcuni dei temi più sensibili per chi guida organizzazioni, imprese e processi decisionali: dalla filosofia della leadership alla comunicazione nei contesti giudiziari, dalla gestione della crisi alla tutela reputazionale, fino al rapporto con i media, alla gestione delle interviste televisive, all’etica della comunicazione e alle trasformazioni prodotte dall’intelligenza artificiale.



Proprio sull’impatto dell’intelligenza artificiale nelle aziende e sul futuro del lavoro si è concentrato l’intervento di Antonio Sciuto. "Le previsioni dei principali studi internazionali, a partire dal Future of Jobs Report del World Economic Forum, ci invitano a essere fiduciosi: è vero che il 22% dei lavori si trasformerà, ed è vero che circa 80 milioni di posti di lavoro scompariranno, ma il saldo complessivo resta positivo, con la creazione di oltre 170 milioni di nuovi posti di lavoro", ha dichiarato il Ceo di Elai.



Nel corso della quattro giorni è emerso anche il tema della responsabilità delle organizzazioni nel costruire risposte di lungo periodo. "Con il progetto sugli over 65 e sulla non autosufficienza siamo partiti dal nostro microcosmo, dai 310mila assistiti che abbiamo in tutta Italia, senza limitarci però a guardare soltanto alla nostra realtà. Abbiamo cercato di dare risposte concrete a una domanda fondamentale: chi deve fare che cosa. E a questa domanda abbiamo aggiunto anche il come, il dove, il quando e con quali fondi", ha spiegato Daniele Damele, presidente Fasi.



"Il punto è capire come tutelare questa fetta della popolazione, come prevenire fragilità, pre-fragilità, vulnerabilità e non autosufficienza. È un tema che sarà sempre più rilevante non solo per i fondi sanitari integrativi, ma per l’intera collettività. I nostri iscritti sono per il 35% over 65: questo significa che oggi, dentro il Fasi, abbiamo una fotografia di ciò che l’Italia sarà tra ventiquattro anni. Prevenire dovrebbe interessare a tutti: ai cittadini, perché è meglio invecchiare in salute che nella malattia; al Governo e al Parlamento, perché se si previene si spende meno. È un progetto che non guarda al prossimo sondaggio, ma alle prossime generazioni", ha concluso Damele.

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