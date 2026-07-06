Microsoft, la divisione Xbox taglia 3.200 posti di lavoro

In tutta l'azienda annunciati 6.400 tagli, il 3% del personale totale

(Teleborsa) - Xbox, la divisione di Microsoft , prevede di eliminare 3.200 posti di lavoro, ovvero circa il 20% del personale, nel corso del prossimo anno, nell'ambito di una massiccia riorganizzazione volta a stimolare la crescita della divisione gaming, in difficoltà. Xbox cederà inoltre quattro dei suoi studi di sviluppo di videogiochi e ha avviato il processo per la separazione da un quinto.



"La nostra attività oggi non è in salute", ha scritto l'amministratore delegato Asha Sharma in una nota ai dipendenti lunedì, aggiungendo che l'obiettivo è snellire l'attività e reinvestire in progetti più importanti. Si tratta di una mossa significativa per Sharma, che è diventata CEO di Xbox a febbraio, ereditando quella che lei stessa ha definito un'azienda in crisi.



Secondo la lettera, lunedì saranno eliminati 1.600 posti di lavoro in Xbox e i restanti saranno tagliati nei prossimi 12 mesi. I tagli si aggiungono ad altri 3.200 licenziamenti in Microsoft al di fuori di Xbox, principalmente nei reparti vendite.



Come ha scritto la responsabile delle risorse umane Amy Coleman, in una nota al personale visionata da Bloomberg, questi tagli sono dovuti ai cambiamenti nel modo in cui vengono sviluppati i prodotti e alle esigenze dei clienti.



Complessivamente, i tagli previsti in tutta l'azienda, annunciati lunedì, ammontano a 6.400. Ciò equivale a meno del 3% del personale totale, che ammonta a circa 228.000 dipendenti.



Coleman ha suggerito che altre divisioni di Microsoft saranno interessate da questo tipo di ristrutturazioni, in un percorso che è quindi solo all'inizio.

Condividi

```