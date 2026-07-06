Monopattini elettrici: oltre 133mila mezzi già identificati

(Teleborsa) - Sono già 133.135 i contrassegni rilasciati in Italia per i monopattini elettrici, a poco più di un mese dall'entrata in vigore, il 16 maggio scorso, della normativa che introduce l'identificazione dei mezzi e dei proprietari.



Milano è la città con il maggior numero di registrazioni (33.316, circa un quarto del totale nazionale), seguita da Roma (27.900). Le due principali aree metropolitane concentrano complessivamente quasi il 46% dei contrassegni già rilasciati.



Seguono Bari (5.747), Torino (4.709), Palermo (3.701), Verona (2.634), Bergamo (2.628), Bologna (2.261), Napoli (2.173) e Brescia (2.110).



I dati confermano la diffusione ormai consolidata dei monopattini elettrici nella mobilità urbana e l'avvio dell'applicazione delle nuove disposizioni introdotte con la riforma del Codice della strada, che puntano a rafforzare identificazione, responsabilità e sicurezza degli utenti della strada.

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