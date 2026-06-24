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Cina, esportazioni veicoli elettrici raggiungono livello record a maggio

Finanza, Trasporti
Cina, esportazioni veicoli elettrici raggiungono livello record a maggio
(Teleborsa) - Le esportazioni cinesi di veicoli elettrici hanno raggiunto un massimo storico a maggio, confermando un trend positivo alimentato dall'aumento dei prezzi del petrolio legato alla guerra in Iran.

Secondo l'Amministrazione Generale delle Dogane cinese, le spedizioni di veicoli elettrici hanno raggiunto i 9,2 miliardi di dollari, con un incremento di quasi il 50% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo aumento testimonia la crescente competitività del Paese nel settore dei trasporti avanzati e la crescente domanda globale di alternative ai combustibili fossili.

Le interruzioni delle forniture di combustibili fossili, causate dall'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran e dall'effettiva chiusura dello Stretto di Hormuz, hanno rafforzato l'interesse per i prodotti energetici puliti cinesi.

(Foto: CHUTTERSNAP on Unsplash)
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