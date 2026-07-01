Auto, Vavassori (ANFIA): "Revisione target non è passo indietro"

(Teleborsa) - L'ANFIA, associazione che rappresenta la filiera dei produttori di auto, ribadisce il "pieno e incondizionato sostegno" agli obiettivi di riduzione delle emissioni, ma ricorda che la revisione "pragmatica e tecnologicamente neutrale" degli standard di CO2 per auto e veicoli commerciali leggeri è la garanzia per la reale riuscita della transizione europea verso la mobilità a zero emissioni.



"Il fatto stesso che siamo qui a discutere della revisione del Regolamento dimostra che le previsioni formulate nel 2019 non si sono pienamente avverate, per ragioni che non dipendono dall’impegno della filiera automotive nella transizione", ha sottolineato Roberto Vavassori, Presidente ANFIA, in occasione dell’evento “The future of mobility in Europe: combining decarbonization, competitiveness and European industrial excellence” organizzato presso il Parlamento europeo.



"La quota di mercato dei veicoli elettrici continua a crescere, ma a ritmi diversi da quelli stimati dalle istituzioni europee. - ha ricordato - Non è accettabile che, per il mancato raggiungimento di target di mercato sui quali l’industria non ha pieno controllo, venga penalizzata una filiera strategica che ha già investito oltre 250 miliardi di euro per riconvertire stabilimenti produttivi, processi e competenze".



"La revisione dei target non è un passo indietro rispetto agli investimenti già realizzati da Costruttori e componentisti; è invece un passaggio necessario per raggiungere gli obiettivi climatici senza compromettere competitività industriale e occupazione”, ha concluso Vavassori.

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