Renault, ordini di veicoli elettrici aumentati del 50% dall'inizio della guerra in Iran

(Teleborsa) - Il portafoglio ordini di veicoli elettrici di Renault è aumentato del 50% in alcuni mercati, come Francia e Germania, dall'inizio della guerra in Iran. Lo ha dichiarato mercoledì a Reuters l'amministratore delegato del Gruppo francese, François Provost.



Provost ha affermato che Renault non ha problemi di approvvigionamento di batterie, ma la casa automobilistica sta lavorando intensamente per soddisfare la domanda di veicoli elettrici e sta istituendo una task force per affrontare la questione.



L'Ad ha aggiunto che l'azienda sta anche valutando la possibilità di aggiungere ulteriori turni di produzione nella seconda metà dell'anno nei suoi stabilimenti di veicoli elettrici a Douai e Maubeuge, in Francia, e a Novo Mesto, in Slovenia.



La domanda di veicoli elettrici è aumentata vertiginosamente in tutta Europa come risposta agli alti prezzi dei carburanti, per effetto della guerra in Medioriente e la chiusura dello Stretto di Hrmuz.



Provost ha affermato che, una volta terminata la guerra con l'Iran e con la diminuzione dei prezzi del carburante, il forte interesse per i veicoli elettrici "diminuirà", ma il ritmo della transizione all'elettrico continuerà ad accelerare.



L'amministratore delegato della casa automobilistica francese ha affermato che a medio termine auspica che il produttore cinese di batterie Envision AESC inizi a produrre batterie al litio-ferro-fosfato - molto più economiche delle tradizionali batterie per veicoli elettrici, non utilizzano cobalto e nichel e stanno dominando il mercato cinese - nel suo stabilimento di Douai.

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