TIM incassa oltre 1 miliardo di euro dal rimborso del canone concessorio 1998

(Teleborsa) - TIM ha incassato, in data odierna, il rimborso relativo al canone concessorio 1998, pari a un importo di poco superiore a 1 miliardo di euro.



Il pagamento, spiega una nota, fa seguito alla sentenza della Corte di Cassazione che, lo scorso dicembre, ha confermato in via definitiva la restituzione, chiudendo così un contenzioso durato oltre 20 anni.



L’importo incassato include il canone originario, pari a oltre 500 milioni di euro, più la rivalutazione monetaria e gli interessi maturati.



Come già comunicato al mercato in occasione della pubblicazione dei risultati preconsuntivi al 31 dicembre 2025, il relativo provento, di natura non ricorrente, è stato interamente contabilizzato nel 2025. L’incasso determina invece un effetto netto positivo sulla posizione finanziaria dell’esercizio in corso, già incluso nella guidance finanziaria per il 2026, di poco inferiore a 1 miliardo di euro.

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