Lime punta a raccogliere oltre 180 milioni di dollari con l'IPO al Nasdaq

L'azienda sostenuta da Uber dovrebbe raggiungere una market cap di 1,7 miliardi

(Teleborsa) - Lime, azienda di noleggio di biciclette e monopattini elettrici supportata da Uber Technologies , e i suoi azionisti puntano a raccogliere fino a 180,9 milioni di dollari con la sua offerta pubblica iniziale (IPO) negli Stati Uniti.



La società di micromobilità con sede a San Francisco, offre 6,7 milioni di azioni a un prezzo compreso tra 24 e 26 dollari ciascuna, secondo quanto riportato in un documento depositato lunedì presso la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense. Gli azionisti venditori prevedono di cedere ulteriori 276.731 azioni. Tra gli azionisti venditori figurano l'amministratore delegato Wayne Ting, il presidente Joseph Kraus e il co-fondatore Brad Bao.



Al prezzo massimo di questo intervallo, Lime avrebbe una capitalizzazione di mercato di 1,7 miliardi di dollari, in base alle azioni in circolazione indicate nel documento.



Nel 2025 Lime ha registrato una perdita netta di 59,3 milioni su un fatturato di 886,7 milioni, rispetto a una perdita netta di 33,9 milioni di dollari su un fatturato di 686,6 milioni di dollari l'anno precedente. Nel 2025 Lime ha registrato 3,8 milioni di utenti attivi mensili, in crescita di oltre il 20% rispetto all'anno precedente.



La società ha richiesto la quotazione al Nasdaq con il simbolo di ticker "LIME." Goldman Sachs, J.P. Morgan e Jefferies fungono da principali sottoscrittori dell’offerta. Evercore ISI, Citizens Mercati capitali, KeyBanc Mercati capitali, Needham & Company e William Blair agiranno come bookrunner aggiuntivi.

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