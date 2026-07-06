New York: AutoZone in forte discesa

(Teleborsa) - Ribasso per il rivenditore di ricambi e accessori per auto , che passa di mano in perdita del 5,46%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di AutoZone , che fa peggio del mercato di riferimento.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 3.097,5 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 2.928,4. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 2.870,2 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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