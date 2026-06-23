Tonica Wall Street

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,29%, mentre, al contrario, si è mosso al ribasso l' S&P-500 , che ha perso lo 0,37%, chiudendo a 7.473 punti.



Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100 (-0,19%); variazioni negative per l' S&P 100 (-0,78%).



Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori energia (+1,24%), sanitario (+0,87%) e beni industriali (+0,76%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori telecomunicazioni (-3,83%), beni di consumo secondari (-2,33%) e beni di consumo per l'ufficio (-0,68%).



In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Caterpillar (+3,70%), Amgen (+2,11%), JP Morgan (+1,92%) e Cisco Systems (+1,66%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Amazon , che ha chiuso a -4,75%.



In apnea Nike , che arretra del 4,45%.



Scivola Microsoft , con un netto svantaggio del 3,18%.



In rosso McDonald's , che evidenzia un deciso ribasso del 3,05%.



Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Micron Technology (+6,80%), Lam Research (+5,27%), Intel (+5,19%) e Applied Materials (+3,74%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su ARM Holdings , che ha archiviato la seduta a -7,22%.



Tonfo di Palantir Technologies , che mostra una caduta del 6,98%.



Lettera su Netflix , che registra un importante calo del 5,82%.



Scende Alphabet , con un ribasso del 5,08%.

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