Tonica Wall Street
(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,29%, mentre, al contrario, si è mosso al ribasso l'S&P-500, che ha perso lo 0,37%, chiudendo a 7.473 punti.
Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100 (-0,19%); variazioni negative per l'S&P 100 (-0,78%).
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori energia (+1,24%), sanitario (+0,87%) e beni industriali (+0,76%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori telecomunicazioni (-3,83%), beni di consumo secondari (-2,33%) e beni di consumo per l'ufficio (-0,68%).
In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Caterpillar (+3,70%), Amgen (+2,11%), JP Morgan (+1,92%) e Cisco Systems (+1,66%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Amazon, che ha chiuso a -4,75%.
In apnea Nike, che arretra del 4,45%.
Scivola Microsoft, con un netto svantaggio del 3,18%.
In rosso McDonald's, che evidenzia un deciso ribasso del 3,05%.
Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Micron Technology (+6,80%), Lam Research (+5,27%), Intel (+5,19%) e Applied Materials (+3,74%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su ARM Holdings, che ha archiviato la seduta a -7,22%.
Tonfo di Palantir Technologies, che mostra una caduta del 6,98%.
Lettera su Netflix, che registra un importante calo del 5,82%.
Scende Alphabet, con un ribasso del 5,08%.
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