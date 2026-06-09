Starbucks accelera l’espansione globale: possibile raddoppio dei punti vendita fuori dagli USA

(Teleborsa) - Starbucks punta a una forte crescita internazionale e vede ampi margini per espandere la propria presenza al di fuori degli Stati Uniti. A dichiararlo è stato l’amministratore delegato, Brian Niccol durante la Evercore Consumer and Retail Conference.



Secondo Niccol, la catena di caffetterie conta attualmente circa 22.000 punti vendita al di fuori degli Stati Uniti, ma il potenziale di sviluppo è molto più ampio. "Non c’è alcun motivo per cui non possiamo raddoppiare questo numero", ha affermato il CEO.



L’azienda prevede inoltre di rafforzare la propria presenza sul mercato statunitense, dove potrebbe aprire almeno altri 5.000 negozi. Le maggiori opportunità di crescita, secondo il CEO, si trovano nelle aree comprese tra Texas e Virginia e nelle regioni centrali del Paese, storicamente meno presidiate rispetto alle coste orientale e occidentale.



Attualmente Starbucks gestisce oltre 41.000 punti vendita in 89 mercati a livello globale, includendo sia i negozi diretti sia quelli operati in partnership. Di questi, circa 23.000 si trovano al di fuori di Stati Uniti e Canada.



Le dichiarazioni di Niccol sono state accolte positivamente dagli investitori: le azioni Starbucks mostrano un rialzo del 2,74%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della compagnia americana proprietaria della catena di caffetterie più grande al mondo più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.



Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 95,45 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 98,91. Il peggioramento di Starbucks è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 93,47.

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