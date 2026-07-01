General Mills, fatturato e utile rettificato sopra le attese nel quarto trimestre

(Teleborsa) - General Mills , una delle più importanti multinazionali statunitensi attive nella produzione di alimenti, ha chiuso il quarto trimestre al 31 maggio 2026 con un fatturato netto pari a 4,61 miliardi di dollari, in aumento dell'1% e leggermente sopra le attese per 4,59 miliardi di dollari; la crescita organica del fatturato è rimasta in linea con quella dell'anno precedente. La perdita operativa è stata pari a 2,1 miliardi di dollari, dovuta principalmente a oneri non monetari relativi all'avviamento e alle attività immateriali del marchio, nonché a una perdita di valutazione non monetaria legata alla prevista cessione delle attività in Brasile; l'utile operativo rettificato, pari a 705 milioni di dollari, è aumentato del 13% a valuta costante. La perdita per azione è stata di 3,74 dollari, rispetto a un utile per azione (EPS) di 0,53 dollari dell'anno precedente; l'utile per azione rettificato, pari a 0,95 dollari, è aumentato del 27% a valuta costante, risultando sopra le attese degli analisti per 0,80 dollari.



"Abbiamo chiuso l'anno fiscale 2026 in modo positivo, ottenendo risultati rettificati per il quarto trimestre in linea con le nostre aspettative e continuando a rafforzare le basi per posizionare General Mills verso il successo a lungo termine - ha dichiarato il CEO Jeff Harmening - Concluso il nostro lavoro di investimento sui prezzi, per l'anno fiscale 2027 ci concentreremo sul miglioramento della crescita del fatturato, realizzando un cambiamento radicale nella notorietà dei nostri marchi. Ciò include un significativo incremento dell'innovazione e del rinnovamento, incentrati sui vantaggi che contano di più per i consumatori di oggi".



Il fatturato netto di 18,4 miliardi di dollari per l'intero anno è diminuito del 5%, includendo un impatto negativo di 6 punti percentuali dovuto alle cessioni e acquisizioni e un beneficio di 2 punti percentuali derivante dalla 53esima settimana; il fatturato netto organico è diminuito del 2%. L'utile operativo di 886 milioni di dollari è diminuito del 73%, mentre l'utile operativo rettificato di 2,8 miliardi di dollari è diminuito del 16% a valuta costante. La perdita per azione è stata pari a 0,16 dollari rispetto a un utile per azione di 4,10 dollari dell'anno precedente; l'utile per azione rettificato di 3,55 dollari è diminuito del 16% a valuta costante.

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