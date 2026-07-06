Si muove in ribasso General Mills a New York

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il venditore di prodotti alimentari di marca , che esibisce una perdita secca del 4,38% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di General Mills rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Tecnicamente, General Mills è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 37,22 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 35,18. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 39,26.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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