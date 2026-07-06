Milano 17:35
52.959 +0,27%
Nasdaq 21:50
29.748 +1,43%
Dow Jones 21:50
53.009 +0,21%
Londra 17:35
10.652 -0,26%
Francoforte 17:36
25.818 +0,15%

Si muove in ribasso General Mills a New York

Migliori e peggiori
Si muove in ribasso General Mills a New York
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il venditore di prodotti alimentari di marca, che esibisce una perdita secca del 4,38% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di General Mills rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Tecnicamente, General Mills è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 37,22 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 35,18. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 39,26.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```