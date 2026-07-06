New York: rosso per Home Depot

(Teleborsa) - Rosso per il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa , che sta segnando un calo del 2,48%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Home Depot , che fa peggio del mercato di riferimento.





Tecnicamente, Home Depot è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 355,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 345,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 365,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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