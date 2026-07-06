New York: rosso per Home Depot
(Teleborsa) - Rosso per il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa, che sta segnando un calo del 2,48%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Home Depot, che fa peggio del mercato di riferimento.
Tecnicamente, Home Depot è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 355,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 345,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 365,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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