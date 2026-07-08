New York: in calo Home Depot

(Teleborsa) - Retrocede il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa , con un ribasso del 2,75%.



L'andamento di Home Depot nella settimana, rispetto al Dow Jones , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Home Depot . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Home Depot evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 350,5 USD. Primo supporto a 325,8. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 315,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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