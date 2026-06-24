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New York: andamento rialzista per Home Depot

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento rialzista per Home Depot
Rialzo marcato per il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa, che tratta in utile del 3,54% sui valori precedenti.
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