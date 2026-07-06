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New York: scambi al rialzo per Goldman Sachs

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi al rialzo per Goldman Sachs
Avanza la banca d'affari americana, che guadagna bene, con una variazione del 2,48%.
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