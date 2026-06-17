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New York: positiva la giornata per Goldman Sachs

Migliori e peggiori, In breve
New York: positiva la giornata per Goldman Sachs
Punta con decisione al rialzo la performance della banca d'affari americana, con una variazione percentuale del 2,41%.
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