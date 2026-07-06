New York: si muove a passi da gigante Advanced Micro Devices
(Teleborsa) - Brilla la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, che passa di mano con un aumento del 7,91%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Advanced Micro Devices rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Advanced Micro Devices. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 570,6 USD. Primo supporto visto a 537. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 515,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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