New York: si muove a passi da gigante Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Brilla la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori , che passa di mano con un aumento del 7,91%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Advanced Micro Devices rispetto all'indice di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Advanced Micro Devices . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 570,6 USD. Primo supporto visto a 537. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 515,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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