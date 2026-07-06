NextGeo, i 5 top manager in negoziazione per aderire all'offerta di Fincantieri e reinvestire

(Teleborsa) - I soci di NextGeo
, rappresentanti il top management della società - Attilio Ievoli, Giovanni Ranieri, Giuseppe Maffia, Fabio Galeotti e Alessandro Buffa
- accolgono con favore l'operazione annunciata oggi
da Fincantieri
che vede la firma di un accordo vincolante tra Fincantieri e Marnavi per l'acquisto della quota di controllo del 52,6% di NextGeo.
Attilio Ievoli Presidente, Giovanni Ranieri CEO, Giuseppe Maffia CFO, Fabio Galeotti CTO di NextGeo e Alessandro Buffa CEO di Rana Subsea hanno così commentato: "Riteniamo che l'ingresso di NextGeo nel Gruppo Fincantieri possa rappresentare un elemento distintivo nell'ambito del rafforzamento nel segmento underwater con forte natura dual-use. Grazie all'integrazione di tecnologie, competenze e capacità operative, NextGeo potrebbe diventare al contempo il principale service provider e main contractor per il Gruppo nel dominio underwater
, estendendo il presidio lungo l'intera catena del valore offshore, dalla survey alle attività di ispezione, alla manutenzione e riparazione".
I manager, direttamente e per mezzo dei rispettivi veicoli societari, sono "in fase avanzata di negoziazione" accordi
, ai sensi dei quali i medesimi avranno diritto a vendere una parte della propria partecipazione non superiore al 30% e si impegneranno al reinvestimento delle restanti partecipazioni nel capitale sociale di NextGeo.