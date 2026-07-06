Alantra su NextGeo: prezzo a 16,25 euro "non particolarmente generoso" dopo l'operazione Fincantieri

(Teleborsa) - Alantra
commenta l’operazione con cui Fincantieri ha acquisito il controllo di Next Geosolutions Europe
a 16,25 euro per azione, sottolineando come il prezzo riconosca il valore strategico della piattaforma, pur non risultando particolarmente generoso alla luce della natura di controllo dell’operazione e dell’ipotesi di delisting.
Secondo il broker, il corrispettivo offerto è superiore del 4,8% rispetto al target price più recente, ma circa il 20% sopra la media degli ultimi sei mesi e leggermente inferiore alla chiusura precedente. In questo contesto, Alantra evidenzia che il valore proposto riflette il riconoscimento del posizionamento strategico di Next Geosolutions Europe
, senza tuttavia incorporare un premio significativo per il controllo.
Nel commento viene inoltre richiamato il razionale industriale dell’operazione, giudicato "forte": NextGeo porta a Fincantieri una piattaforma di servizi ad alta crescita nel settore della geoscienza marina, delle attività subsea e del supporto alle costruzioni offshore, ampliando il perimetro del gruppo nel segmento underwater.
Alantra sottolinea inoltre che la società rappresenta un modello asset-light con clientela di primo livello e esposizione a segmenti come interconnector, offshore wind e oil & gas, sostenuto da visibilità di backlog ed espansione dei servizi.
Positivo anche il giudizio sulla continuità manageriale
e sull’accordo con Marnavi, che secondo il broker dovrebbero preservare competenze tecniche ed esecutive alla base dello sviluppo della società dalla quotazione.
Infine, Alantra si attende che il titolo si muova in prossimità del prezzo dell’offerta, in attesa delle autorizzazioni regolamentari e del lancio dell’OPA
obbligatoria.(Foto: Scott Graham su Unsplash)