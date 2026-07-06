Milano 3-lug
52.819 0,00%
Nasdaq 2-lug
29.329 0,00%
Dow Jones 2-lug
52.900 0,00%
Londra 3-lug
10.679 0,00%
Francoforte 3-lug
25.779 0,00%

PALLADIUM del 3/07/2026

Finanza
PALLADIUM del 3/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 luglio

La giornata del 3 luglio chiude piatta per il metallo prezioso, che riporta un -0,16%.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1.228,8. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1.292,3. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 1.355,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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