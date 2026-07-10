Milano 10:38
52.590 +0,40%
Nasdaq 9-lug
29.727 0,00%
Dow Jones 9-lug
52.487 +0,27%
Londra 10:38
10.474 +0,02%
Francoforte 10:38
25.102 -0,06%

PALLADIUM del 9/07/2026

Finanza
PALLADIUM del 9/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 luglio

Seduta decisamente positiva per il metallo prezioso, che ha terminato in rialzo del 2,37%.

Lo scenario del palladio che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 1.222,8. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 1.281,3 . Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 1.193,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```