PALLADIUM del 9/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 luglio
Seduta decisamente positiva per il metallo prezioso, che ha terminato in rialzo del 2,37%.
Lo scenario del palladio che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 1.222,8. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 1.281,3 . Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 1.193,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)